POL-PDTR: Alle Jahre wieder...

Birkenfeld (Nahe) (ots)

... packen wir, damit es in Kinderherzen Weihnachten wird! Wie auch in den vergangenen Jahren beteiligten sich die Bediensteten der Polizeiinspektion Birkenfeld an der Weihnachtsaktion "Packen Sie mit", welche durch den Vertreter der freievangelischen Kirchengemeinde Birkenfeld, Herrn Töws, organisiert wird. Am gestrigen Dienstag konnten die Päckchen durch PK'in Mele und PK Drapal an Herrn Töws überreicht werden. Unbeschwerte Weihnachtsfreude kann nicht überall von Kindern erlebt werden. Es ist wichtig, dass jedes Kind ein eigenes Weihnachtspäckchen erhalten kann und so die frohe Botschaft von Weihnachten überreicht wird. Per LKW werden die Pakete in die Einsatzländer transportiert und vor Ort von ehrenamtlichen Helfern an die Kinder verteilt. Die Polizei Birkenfeld freut sich jedes Jahr erneut, die Aktion "Packen Sie mit" unterstützen und Kinder eine Freude bereiten zu dürfen.

