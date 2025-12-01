Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sattelauflieger an der Straße "Im Sutenkamp" entwendet

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, 29. November, gegen 13.30 Uhr, an der Straße "Im Sutenkamp" einen Sattelauflieger gestohlen.

Der weiße Auflieger der Marke Schmitz Cargobull war erst kurz zuvor am Straßenrand abgestellt worden.

In dem Auflieger befand sich Ware im Wert von ca. 90.000 Euro.

Insgesamt wird der Schaden auf etwa 120.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie einer der Täter den Auflieger an eine weiße Sattelzugmaschine befestigte. Anschließend entfernte er sich mit dem Gespann in nördliche Richtung über die Werler Straße.

Der Unbekannte ist laut Zeugenaussagen männlich, zirka 1,75 Meter groß und trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover und eine gelbe Warnweste.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell