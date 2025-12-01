PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in der Siedlungsstraße

Hamm-Rhynern (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige setzten zwischen Freitag. 28. November, 21.30 Uhr, und Samstag, 29. November, 8.45 Uhr, einen mit Bekleidung und Bastelutensilien gefüllten Pappkarton in Brand.

Der Pappkarton befand sich unter dem Abdach eines Mehrfamilienhauses in der Siedlungsstraße und brannte vollständig aus.

Aufgrund der entstandenen Brandentwicklung, entstanden Rußanhaftungen an der Gebäudewand. Eine Beschädigung der Bausubstanz konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.(ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:42

    POL-HAM: Einbruch in Schule

    Hamm-Herringen (ots) - Eine Schule an der Frankenstraße war zwischen Freitag, 28. November, 16.30 Uhr, und Sonntag, 30. November, 8.20 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Nachdem sich der oder die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Schulgebäude verschafft hatten, indem sie die Verglasung zweier Notausgangstüren einschlugen, durchsuchten sie einige Räumlichkeiten und flüchteten anschließend. Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:37

    POL-HAM: Sattelauflieger an der Straße "Im Sutenkamp" entwendet

    Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstag, 29. November, gegen 13.30 Uhr, an der Straße "Im Sutenkamp" einen Sattelauflieger gestohlen. Der weiße Auflieger der Marke Schmitz Cargobull war erst kurz zuvor am Straßenrand abgestellt worden. In dem Auflieger befand sich Ware im Wert von ca. 90.000 Euro. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie einer der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:33

    POL-HAM: Mercedes-Benz entwendet

    Hamm-Heessen (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten zwischen Samstag, 29. November, 19 Uhr, und Sonntag, 30. November, 2.25 Uhr, einen geparkten Mercedes-Benz von der Barbarastraße. Die Täter öffneten und starteten den schwarzen Mercedes-Benz mit UN-Kennzeichen auf unbekannte Weise. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren