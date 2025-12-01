Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in der Siedlungsstraße

Hamm-Rhynern (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige setzten zwischen Freitag. 28. November, 21.30 Uhr, und Samstag, 29. November, 8.45 Uhr, einen mit Bekleidung und Bastelutensilien gefüllten Pappkarton in Brand.

Der Pappkarton befand sich unter dem Abdach eines Mehrfamilienhauses in der Siedlungsstraße und brannte vollständig aus.

Aufgrund der entstandenen Brandentwicklung, entstanden Rußanhaftungen an der Gebäudewand. Eine Beschädigung der Bausubstanz konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell