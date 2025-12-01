Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Sonnenstudio

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Sonnenstudio in der Jupiterstraße war am frühen Sonntagmorgen, 30. November, gegen 3.20 Uhr das Ziel zweier unbekannter Einbrecher.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie den Glaseinsatz der Eingangstür einschlugen. Anschließend versuchten sie, die Kasse mit einem Schraubendreher aufzuhebeln.

Die beiden Täter konnten bei der Tatausübung durch den Betreiber des Sonnenstudios gestört werden, sodass sie unvollendeter Dinge flohen.

Nach Zeugenangaben war einer der Täter, der in Richtung Westen floh, männlich, etwa 1,70 Meter groß und trug zur Tatzeit einen weißen Pullover. Der zweite Täter floh in südliche Richtung. Er wird ebenfalls als männlich und 1,70 Meter groß beschrieben und trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover.

Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell