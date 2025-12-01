PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Sonnenstudio

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Sonnenstudio in der Jupiterstraße war am frühen Sonntagmorgen, 30. November, gegen 3.20 Uhr das Ziel zweier unbekannter Einbrecher.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie den Glaseinsatz der Eingangstür einschlugen. Anschließend versuchten sie, die Kasse mit einem Schraubendreher aufzuhebeln.

Die beiden Täter konnten bei der Tatausübung durch den Betreiber des Sonnenstudios gestört werden, sodass sie unvollendeter Dinge flohen.

Nach Zeugenangaben war einer der Täter, der in Richtung Westen floh, männlich, etwa 1,70 Meter groß und trug zur Tatzeit einen weißen Pullover. Der zweite Täter floh in südliche Richtung. Er wird ebenfalls als männlich und 1,70 Meter groß beschrieben und trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover.

Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:46

    POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

    Hamm-Herringen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 26. November, 17 Uhr, und Freitag, 28. November, 11.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Spenglerstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend gelangten die Täter durch eine Stahlkonstruktion an ein Fenster im ersten Obergeschoss, welches sie ebenfalls gewaltsam öffneten, um in eine unbewohnte Wohnung zu gelangen. Aus der Lagerhalle entwendeten die Täter eine Motorsäge. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:45

    POL-HAM: Brand in der Siedlungsstraße

    Hamm-Rhynern (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige setzten zwischen Freitag. 28. November, 21.30 Uhr, und Samstag, 29. November, 8.45 Uhr, einen mit Bekleidung und Bastelutensilien gefüllten Pappkarton in Brand. Der Pappkarton befand sich unter dem Abdach eines Mehrfamilienhauses in der Siedlungsstraße und brannte vollständig aus. Aufgrund der entstandenen Brandentwicklung, entstanden Rußanhaftungen an der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:42

    POL-HAM: Einbruch in Schule

    Hamm-Herringen (ots) - Eine Schule an der Frankenstraße war zwischen Freitag, 28. November, 16.30 Uhr, und Sonntag, 30. November, 8.20 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Nachdem sich der oder die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Schulgebäude verschafft hatten, indem sie die Verglasung zweier Notausgangstüren einschlugen, durchsuchten sie einige Räumlichkeiten und flüchteten anschließend. Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren