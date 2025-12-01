PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung im öffentlichen Raum

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm zeigte im Rahmen eines Sondereinsatzes von Freitag, 28.November, auf Samstag, 29. November, verstärkte Präsenz in der Hammer Innenstadt und führte Kontrollen in den Nordringanlagen, im Bereich des Bahnhofsquartiers und der Südstraße durch. Dabei hatten die Einsatzkräfte auch die Waffen- und Messerverbotszone im Blick.

Im Zuge der Sicherheitskooperation wurden die Beamten von Einsatzkräften des Kommunalen Ordnungsdienstes unterstützt. Auch die im regulären Dienst befindlichen Streifenwagenbesatzungen beteiligten sich zu einsatzfreien Zeiten an der Vielzahl von Kontrollen.

Neben zahlreichen Gesprächen im Bahnhofsquartier und der Innenstadt überprüften die Einsatzkräfte mehr als 160 Personen. Ein besonderer Fokus lag hierbei auf Kontrollen in der Waffen- und Messerverbotszone. So konnten die Einsatzkräfte im Bereich Santa-Monica-Platz/Südstraße bei zwei Personen verbotene Messer sicherstellen. Bei Kontrollen im Bahnhofsquartier waren es bei vier Personen verbotene Gegenstände, die die Beamten auffinden konnten (Messer und Pfefferspray). Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Fahrräder und E-Scooter und stellten zwei als entwendet einliegende Fahrräder sicher.

Aufgrund von Missständen bei der Hygiene fertigten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes eine Meldung an das Gesundheitsamt. Bei einer überprüften Lokalität lag zudem der Verdacht des illegalen Glücksspiels vor.

Zusätzlich zu den täglichen SiKo-Streifen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst sowie den mobilen Videobeobachtungen sind gezielte Sondereinsätze dieser Art ein wirkungsvolles Instrument zur Aufklärung und Verhinderung von Straftaten.

Die Polizei Hamm wird daher auch weiterhin präsent sein und den Kontrolldruck aufrechterhalten. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:11

    POL-HAM: Polizist beweist auch privat einen guten Riecher

    Hamm-Uentrop (ots) - Einen guten Riecher bewies ein Polizeibeamter in seiner Freizeit, als er am Sonntag, 30. November, seine im Dienst befindlichen Kollegen auf ein auffällig fahrendes Fahrzeug aufmerksam machte. Die anschließende Kontrolle brachte eine Vielzahl von Straftaten ans Licht. Gegen 21 Uhr meldete der Beamte der Leitstelle ein aufgrund seiner Fahrweise verdächtiges Fahrzeug auf der Soester Straße. Die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:51

    POL-HAM: Einbruch in Sonnenstudio

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein Sonnenstudio in der Jupiterstraße war am frühen Sonntagmorgen, 30. November, gegen 3.20 Uhr das Ziel zweier unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie den Glaseinsatz der Eingangstür einschlugen. Anschließend versuchten sie, die Kasse mit einem Schraubendreher aufzuhebeln. Die beiden Täter konnten bei der Tatausübung durch den Betreiber des Sonnenstudios gestört werden, sodass sie ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:46

    POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

    Hamm-Herringen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 26. November, 17 Uhr, und Freitag, 28. November, 11.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Spenglerstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend gelangten die Täter durch eine Stahlkonstruktion an ein Fenster im ersten Obergeschoss, welches sie ebenfalls gewaltsam öffneten, um in eine unbewohnte Wohnung zu gelangen. Aus der Lagerhalle entwendeten die Täter eine Motorsäge. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren