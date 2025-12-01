Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung im öffentlichen Raum

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm zeigte im Rahmen eines Sondereinsatzes von Freitag, 28.November, auf Samstag, 29. November, verstärkte Präsenz in der Hammer Innenstadt und führte Kontrollen in den Nordringanlagen, im Bereich des Bahnhofsquartiers und der Südstraße durch. Dabei hatten die Einsatzkräfte auch die Waffen- und Messerverbotszone im Blick.

Im Zuge der Sicherheitskooperation wurden die Beamten von Einsatzkräften des Kommunalen Ordnungsdienstes unterstützt. Auch die im regulären Dienst befindlichen Streifenwagenbesatzungen beteiligten sich zu einsatzfreien Zeiten an der Vielzahl von Kontrollen.

Neben zahlreichen Gesprächen im Bahnhofsquartier und der Innenstadt überprüften die Einsatzkräfte mehr als 160 Personen. Ein besonderer Fokus lag hierbei auf Kontrollen in der Waffen- und Messerverbotszone. So konnten die Einsatzkräfte im Bereich Santa-Monica-Platz/Südstraße bei zwei Personen verbotene Messer sicherstellen. Bei Kontrollen im Bahnhofsquartier waren es bei vier Personen verbotene Gegenstände, die die Beamten auffinden konnten (Messer und Pfefferspray). Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Fahrräder und E-Scooter und stellten zwei als entwendet einliegende Fahrräder sicher.

Aufgrund von Missständen bei der Hygiene fertigten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes eine Meldung an das Gesundheitsamt. Bei einer überprüften Lokalität lag zudem der Verdacht des illegalen Glücksspiels vor.

Zusätzlich zu den täglichen SiKo-Streifen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst sowie den mobilen Videobeobachtungen sind gezielte Sondereinsätze dieser Art ein wirkungsvolles Instrument zur Aufklärung und Verhinderung von Straftaten.

Die Polizei Hamm wird daher auch weiterhin präsent sein und den Kontrolldruck aufrechterhalten. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell