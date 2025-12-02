PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter gefasst

Hamm-Heessen (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Bramwiese war am Montag, 1. Dezember, das Ziel von drei Einbrecherinnen. Sie konnten auf frischer Tat ertappt werden.

Gegen 15.10 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich drei verdächtige Frauen auf dem Grundstück seines Nachbarn aufhielten. Diese klingelten zunächst an dessen Haustür und begaben sich anschließend in seinen Garten.

Als die angeforderten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie auf der Rückseite des Einfamilienhauses drei Frauen feststellen, die versuchten, über einen Zaun zu flüchten. Dies konnte durch die Polizisten verhindert werden.

Die Einsatzkräfte stellten auf der Rückseite des Hauses eine beschädigte Tür mit frischen Hebelspuren fest. Im unmittelbaren Nahbereich konnten zudem zwei Schraubendreher aufgefunden werden.

Bei den Einbrecherinnen handelt es sich um drei Frauen im Alter von 14, 16 und 24 Jahren. Zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung wurden sie zur nächsten Polizeiwache gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 07:20

    POL-HAM: Jugendlicher Radfahrer leicht verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer zog sich ein Jugendlicher am Montag, 1. Dezember, leichte Verletzungen zu. Ein 48-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr gegen 16.10 Uhr die Rudolf-Breitscheid-Straße in Fahrtrichtung Norden. Vor der Kreuzung kam er mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Der 13-jährige Jugendliche befuhr zeitgleich mit seinem Fahrrad die Rosa-Luxemburg-Straße in ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:26

    POL-HAM: Kontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung im öffentlichen Raum

    Hamm (ots) - Die Polizei Hamm zeigte im Rahmen eines Sondereinsatzes von Freitag, 28.November, auf Samstag, 29. November, verstärkte Präsenz in der Hammer Innenstadt und führte Kontrollen in den Nordringanlagen, im Bereich des Bahnhofsquartiers und der Südstraße durch. Dabei hatten die Einsatzkräfte auch die Waffen- und Messerverbotszone im Blick. Im Zuge der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren