POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter gefasst

Hamm-Heessen (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Bramwiese war am Montag, 1. Dezember, das Ziel von drei Einbrecherinnen. Sie konnten auf frischer Tat ertappt werden.

Gegen 15.10 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich drei verdächtige Frauen auf dem Grundstück seines Nachbarn aufhielten. Diese klingelten zunächst an dessen Haustür und begaben sich anschließend in seinen Garten.

Als die angeforderten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie auf der Rückseite des Einfamilienhauses drei Frauen feststellen, die versuchten, über einen Zaun zu flüchten. Dies konnte durch die Polizisten verhindert werden.

Die Einsatzkräfte stellten auf der Rückseite des Hauses eine beschädigte Tür mit frischen Hebelspuren fest. Im unmittelbaren Nahbereich konnten zudem zwei Schraubendreher aufgefunden werden.

Bei den Einbrecherinnen handelt es sich um drei Frauen im Alter von 14, 16 und 24 Jahren. Zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung wurden sie zur nächsten Polizeiwache gebracht. (rv)

