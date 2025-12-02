Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher Radfahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer zog sich ein Jugendlicher am Montag, 1. Dezember, leichte Verletzungen zu.

Ein 48-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr gegen 16.10 Uhr die Rudolf-Breitscheid-Straße in Fahrtrichtung Norden. Vor der Kreuzung kam er mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Der 13-jährige Jugendliche befuhr zeitgleich mit seinem Fahrrad die Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Osten und kollidierte mit dem Auto. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

