Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher Radfahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer zog sich ein Jugendlicher am Montag, 1. Dezember, leichte Verletzungen zu.

Ein 48-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr gegen 16.10 Uhr die Rudolf-Breitscheid-Straße in Fahrtrichtung Norden. Vor der Kreuzung kam er mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Der 13-jährige Jugendliche befuhr zeitgleich mit seinem Fahrrad die Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Osten und kollidierte mit dem Auto. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

