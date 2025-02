POL-ST: Emsdetten, Zeugen nach sexuellen Belästigungen gesucht

Emsdetten (ots) - Am Montag (24.02.) sind unbekannte Täter zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Nickelweg eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür gewaltsam auf, um in das Haus zu gelangen. Im Objekt sind in sämtlichen Räumen Schränke und Schubläden geöffnet und durchwühlt worden. Es ist hochwertiger Schmuck im mittleren fünfstelligen ...

mehr