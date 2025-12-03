Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Lkw-Unfall sorgt für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Hamm-Rhynern (ots)

Zu erheblichen Verkehrsstörungen kam es am Dienstag, 2. Dezember, nach einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße, südlich des Zehntgarbenwegs.

Ein 24-jähriger Lkw-Fahrer aus Sundern befuhr gegen 10.40 Uhr mit seiner Zugmaschine samt Anhänger die Werler Straße in nördliche Richtung. Verkehrsbedingt musste er sein Gespann abbremsen. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Graben kam der Lkw schließlich zum Stillstand und kippte dabei auf die rechte Fahrzeugseite. Der Anhänger befand sich zum Teil noch auf dem Seitenstreifen.

Der Mann aus Sundern konnte leicht verletzt eigenständig aus dem Führerhaus des Lkw gelangen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Um den Lkw und den Anhänger bergen zu können, musste zunächst der Anhänger entladen werden. Für die anschließende Bergung des Gespanns sperrten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Hamm die Werler Straße in Höhe der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen und führten weitere Verkehrsmaßnahmen durch.

Die Sperrung der Unfallstelle dauerte bis 18.30 Uhr. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell