POL-HAM: Brennende Gartenhütte

Hamm-Herringen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Freitagmorgen, 5. Dezember, eine Gartenhütte an der Albert-Funk-Straße in Brand. Gegen 1.10 Uhr bemerkte die Feuerwehr die brennende Gartenhütte samt Inhalt, während sie zu einem anderen Einsatz fuhr. Sie konnte den Brand vollständig löschen.

Es entstand Sachschaden, dessen genaue Höhe noch nicht feststeht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

