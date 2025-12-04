Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW beschädigt - Unfallfahrer flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 3. Dezember, in der Zeit zwischen 12.45 und 13.15 Uhr einen Pkw am Westberger Weg. Der an der Karlschule geparkte VW Tiguan wies diverse Lack- und Blechschäden auf. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

