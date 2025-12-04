Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Kobbenskamp

Hamm-Pelkum (ots)

In der Zeit zwischen 18.45 und 20.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Dienstag, 2. Dezember, einen geparkten VW Tiguan auf dem Kobbenskamp. Die Halterin hatte ihren Wagen auf dem Parkplatz der Alfred-Delp-Schule abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

