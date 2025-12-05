PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Komplettentwendung eines Hyundai: 63-Jähriger festgenommen

Hamm-Rhynern (ots)

Nachdem in Gelsenkirchen Ende November ein Hyundai durch unbekannte Täter entwendet worden ist, konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm am Donnerstag, 4. November, um 11 Uhr, einen 63-jährigen Mann an einer Rast- und Tankanlage in Hamm an der A2 festnehmen.

Der Mann war mit dem gestohlenen Auto auf der A2 in Richtung Hannover unterwegs, als er von Beamten des Hauptzollamts Bielefeld kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Person stellten die Zollbeamten fest, dass verschiedene mitgeführte Dokumente als gestohlen gemeldet waren. Daraufhin wurde die Polizei Hamm hinzugezogen.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 63-Jährige den Hyundai ohne Originalschlüssel führte. Zusätzlich entdeckten die Beamten einen weiteren, neuwertigen Fahrzeugschlüssel sowie zwei Funkfernbedienungen, die als mögliche Tatmittel für Fahrzeugdiebstähle genutzt werden können.

Bei der genaueren Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug mit dem angebrachten polnischen Kennzeichen in Polen zugelassen ist. Darüber hinaus ist der Hyundai jedoch auch in Deutschland zugelassen und im polizeilichen Fahndungsbestand als gestohlen gemeldet.

Neben dem Hyundai stellten die Polizisten auch die beiden Funkfernbedienungen, den neuwertigen Fahrzeugschlüssel sowie zwei Mobiltelefone des Mannes sicher.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

