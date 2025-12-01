PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Eier geworfen - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in der Breitestraße ein Wohnhaus mit rohen Eiern beworfen haben. Wohl zwischen 23 Uhr und 00 Uhr dürften die Werfer zur Tat geschritten sein, die Verschmutzung muss nun von einer Reinigungsfirma entfernt werden. An einem weiteren Haus trafen die Unbekannten lediglich einen Rollladen, sodass die Rückstände hier ohne größeren Aufwand entfernt werden konnten. Personen, die Hinweise auf die noch unbekannten Eier-Werfer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt

Die auffällige Fahrweise einer alkoholisierten Autofahrerin ist einer Streife des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagabend in der Karlsstraße aufgefallen und hat zu einer Verkehrskontrolle geführt. Die Beamten stoppten die Fahrerin und führten mit der 50-Jährigen einen Alkoholvortest durch. Nachdem der Test bei der Pkw-Lenkerin deutlich über 0,5 Promille anzeigte, musste die Fahrerin ihren Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

