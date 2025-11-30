Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen fordert Schwerverletzten

Am Samstagabend ereignete sich auf der K7728 in etwa auf Höhe vom Dornier-Museum ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 18 Jahre alte Fahrer eines VW von Friedrichshafen in Richtung der B30/Seewaldkreisel. Hierbei überholte er laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit einen Pkw und verlor in der folgenden Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam nach links auf die Gegenspur und prallte mit dem Heck eines entgegenkommenden Mercedes zusammen, der hierdurch stark beschädigt und um 90 Grad gedreht wurde. Der Unfallverursacher kollidierte noch mit einem weiteren entgegenkommenden Audi, der sich durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls um 90 Grad um die eigene Achse drehte. Der Unfallverursacher wurde durch diesen Aufprall in die Leitplanke abgewiesen, in der er zum Stehen kam. Der 18-jährige Fahrer des unfallverursachenden Pkw wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. Die Mitfahrerin beim Unfallverursacher und die Fahrer der anderen Pkw im Alter von 39, 29 und 18 Jahren blieben unverletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 2 Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugenaufruf nach Jagwilderei

In der Zeit von Freitagnachmittag 16:00 Uhr bis Samstagmorgen 09:25 Uhr wurde in einem Damwildgehege in der Straße Vogelsang ein Tier mit einer bislang unbekannten Waffe erschossen und ein weiteres fehlt. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

