Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unter Alkoholeinfluss gegen Laterne gefahren

Der 27 Jahre alte Fahrer eines Fiat kam am Samstagnachmittag in der Jahnstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von knapp einem Promille fest, was eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins zur Folge hatte. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht. Der Schaden an Auto und Laterne wird insgesamt auf 12000 Euro geschätzt.

Altshausen

Gefährliche Fahrweise - Zeugen gesucht

Beamte des Polizeireviers Weingarten kontrollierten am Samstagvormittag die 35 Jahre alte Fahrerin eines Toyota Yaris, nachdem ein Verkehrsteilnehmer deren auffällige Fahrweise auf der B32 von Bad Saulgau kommend bis nach Altshausen gemeldet hatte. Laut dem Anrufer mussten zwei entgegenkommende Fahrzeuge, darunter ein Porsche, stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der Kontrolle der Fahrerin stellte sich heraus, dass diese möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Während dieser Maßnahmen trat die Beschuldigte mit den Füßen nach den Polizeibeamten und versuchte sich durch aktives Sperren ihres Körpers dagegen zu wehren, was jedoch erfolglos blieb. Verletzt wurde niemand. Weiterhin beleidigte sie die eingesetzten Polizeibeamten. Sie wird nun wegen verschiedener Delikte bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Polizei Weingarten sucht noch Zeugen oder weitere Geschädigte, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Porsche, denen die Fahrweise des Toyota Yaris ebenfalls aufgefallen sind oder durch die Fahrweise geschädigt wurden. Hinweise werden unter T. 0751/803-6666 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell