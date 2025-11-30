PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unter Alkoholeinfluss gegen Laterne gefahren

Der 27 Jahre alte Fahrer eines Fiat kam am Samstagnachmittag in der Jahnstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von knapp einem Promille fest, was eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins zur Folge hatte. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht. Der Schaden an Auto und Laterne wird insgesamt auf 12000 Euro geschätzt.

Altshausen

Gefährliche Fahrweise - Zeugen gesucht

Beamte des Polizeireviers Weingarten kontrollierten am Samstagvormittag die 35 Jahre alte Fahrerin eines Toyota Yaris, nachdem ein Verkehrsteilnehmer deren auffällige Fahrweise auf der B32 von Bad Saulgau kommend bis nach Altshausen gemeldet hatte. Laut dem Anrufer mussten zwei entgegenkommende Fahrzeuge, darunter ein Porsche, stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der Kontrolle der Fahrerin stellte sich heraus, dass diese möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Während dieser Maßnahmen trat die Beschuldigte mit den Füßen nach den Polizeibeamten und versuchte sich durch aktives Sperren ihres Körpers dagegen zu wehren, was jedoch erfolglos blieb. Verletzt wurde niemand. Weiterhin beleidigte sie die eingesetzten Polizeibeamten. Sie wird nun wegen verschiedener Delikte bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Polizei Weingarten sucht noch Zeugen oder weitere Geschädigte, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Porsche, denen die Fahrweise des Toyota Yaris ebenfalls aufgefallen sind oder durch die Fahrweise geschädigt wurden. Hinweise werden unter T. 0751/803-6666 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 10:23

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Pfullendorf Unfallverursacher flüchtet - Polizei bittet um Hinweise Am Freitagmittag kam es zwischen 15:55 Uhr und 16:15 Uhr in der Sankt Katharinenstraße auf dem Parkplatz des dortigen Drogeriemarkts zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen Volvo XC60, der ordnungsgemäß auf einem Kundenparkplatz abgestellt war. Am rechten Eckbereich des ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 10:22

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Leutkirch Fahrzeug landet nach Unfall in der Wurzacher Ach In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der B 465 zwischen Reichenhofen und Diepoldshofen zu einem spektakulären Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Diepoldshofen unterwegs, als er aus Unachtsamkeit nach rechts von der ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Auto auf Parkplatz zerkratzt - Polizei sucht Zeugen Opfer mutwilliger Sachbeschädigung wurde ein 43-Jähriger in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag, als Unbekannte die Motorhaube seines Autos, das auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Albert-Maier-Straße geparkt war, zerkratzten. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren