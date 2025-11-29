PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Unfallverursacher flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Am Freitagmittag kam es zwischen 15:55 Uhr und 16:15 Uhr in der Sankt Katharinenstraße auf dem Parkplatz des dortigen Drogeriemarkts zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen Volvo XC60, der ordnungsgemäß auf einem Kundenparkplatz abgestellt war. Am rechten Eckbereich des Heckstoßfängers entstanden Kratzspuren. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer Tel. 07552/20160 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marius Deutelmoser
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

