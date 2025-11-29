Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Fahrzeug landet nach Unfall in der Wurzacher Ach

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der B 465 zwischen Reichenhofen und Diepoldshofen zu einem spektakulären Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Diepoldshofen unterwegs, als er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet zunächst auf die Grünfläche und fuhr teilweise auf der Leitplanke weiter. Anschließend stürzte der Pkw rund 20 Meter einen Abhang hinunter und kam auf dem Dach liegend im Bachlauf der Wurzacher Ach zum Stillstand. Während Wasser in das Fahrzeug eindrang, gelang es dem Fahrer, sich eigenständig aus dem Fahrzeug zu befreien. Auf der Böschung unterstützten herbeieilende Verkehrsteilnehmer den 28-Jährigen dabei, den steilen Abhang wieder hinaufzusteigen. Der Mann erlitt einen Schock sowie eine Unterkühlung und wurde zur weiteren Untersuchung leicht verletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Fahrzeugführer befand sich alleine im Pkw. Die alarmierte Feuerwehr sowie ein Abschleppunternehmen übernahmen die Bergung des schwer beschädigten Pkw. Für die Dauer der Arbeiten musste die B465 etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell