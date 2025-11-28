Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto auf Parkplatz zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Opfer mutwilliger Sachbeschädigung wurde ein 43-Jähriger in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag, als Unbekannte die Motorhaube seines Autos, das auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Albert-Maier-Straße geparkt war, zerkratzten. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Immenstaad

Anleger um fünfstelligen Geldbetrag betrogen

Einem Anlagebetrug zum Opfer gefallen ist ein 59-Jähriger aus dem Gemeindegebiet im Laufe der vergangenen Wochen. Der Mann wurde über eine Website auf eine vermeintlich rentable Geldanlage aufmerksam und setzte sich mit den Betrügern in Verbindung. Diese forderten zuerst einen vierstelligen Investmentbetrag, später zusätzlich Brokerprovisionen und Steuern, die der Investor ebenfalls bezahlte. Dass es sich um einen Betrug handelt, erkannte der 59-Jährige erst, als er sein investiertes Vermögen von mehreren zehntausend Euro zurücküberwiesen haben wollte, dieses aber nicht erhielt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in dem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche, durch welche die Opfer teilweise bis in den finanziellen Ruin getrieben werden. Seien Sie vorsichtig bei vermeintlich rentablen Geldanlageangeboten im Internet. Weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de

Überlingen

Einbrecher durchwühlen Hausstand

In die Wohnung einer 84-Jährigen in der Uhlandstraße wurde gestern zwischen 16.45 und 18 Uhr eingebrochen, als diese für kurze Zeit nicht Zuhause war. Der Täter verschaffte sich durch die Terrassentüre Zutritt und durchsuchte in der gesamten Wohnung die Schränke und Kommoden der Seniorin. Ob und was durch die Täter gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch die Polizei wurden Spuren des Täters in der Wohnung gesichert. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, oder im Tatzeitraum in der Umgebung der Uhlandstraße Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Salem

Auffahrunfall im Feierabend

Leicht verletzt wurde eine 51-jährige Autofahrerin am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bodenseestraße in Mimmenhausen. Eine 31-jährige Pkw-Lenkerin, die hinter der 51-Jährigen in Richtung Stefansfeld unterwegs war, fuhr aufgrund von Unachtsamkeit mit ihrem Opel auf den VW der Vorausfahrenden auf. Die 51-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt insgesamt bei rund 12.000 Euro.

Heiligenberg

Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Erdhügel verletzt

Mehrere zehntausend Euro Schaden sind am Audi einer 80-jährigen Pkw-Lenkerin entstanden, als sie am Mittwoch gegen 15.30 Uhr gegen einen Erdhügel prallte. Die auf der L207 in Richtung Friedrichshafen fahrende Seniorin kam zuerst nach links von der Fahrbahn ab, überquerte eine Rasenfläche und prallte anschließend gegen die Erhebung. Dabei kippte ihr Fahrzeug auf die Seite. Da sich die Frau zunächst nicht selbstständig aus dem Wagen befreien konnte, rückte zur Bergung die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an. Nach ihrer Rettung wurde die Seniorin medizinisch versorgt und vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell