Ravensburg

Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 37 Jahre alter Autofahrer, den eine Polizeistreife am Mittwoch kurz nach 23 Uhr in Bavendorf im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt hat. Ein Vortest verlief positiv auf THC, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik folgte. Da der Mann keinen Führerschein vorzeigen konnte, hakten die Beamten nach und stellten fest, dass gegen ihn noch bis Ende des Monats ein Fahrverbot besteht. Der 37-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Bußgeld und ein weiteres Fahrverbot zu, sollte die Blutuntersuchung den Konsum von Betäubungsmitteln bestätigen.

Baindt

Rad löst sich während der Fahrt - ein Leichtverletzter

Am Fahrzeug einer 68-Jährigen hat sich Mittwochmittag ein Rad gelöst und ist gegen den Ford eines entgegenkommenden 63-Jährigen gerollt. Die Seniorin war auf der Kreisstraße zwischen der Anschlussstelle Baindt/Baienfurt und Baindt unterwegs, als sie Geräusche an ihrem Skoda wahrnahm. Als sie anhalten wollte, löste sich das linke Hinterrad und rollte auf die Gegenfahrspur. Bei der Kollision mit dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ob am Skoda ebenfalls Sachschaden entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Fahrzeuge. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und prüft derzeit, warum sich das Rad gelöst hat.

Wangen

Trickdieb bestiehlt Senior

Ein Trickdieb hat am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Karl-Hirnbein-Straße einen 78-Jährigen bestohlen. Der Unbekannte sprach den Senior im Bereich eines Supermarkt-Parkplatzes an und bat ihn darum, ihm Geld für den Parkautomaten zu wechseln. Der hilfsbereite 78-Jährige zückte seine Geldbörse, aus der der Täter in einem unbemerkten Augenblick einen Geldschein entwendete. Der Unbekannte wird als etwa 180 cm groß, seriös gekleidet und mit osteuropäischem Aussehen beschrieben. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang mit weiteren, teils geklärten Trickdiebstählen im Stadtgebiet besteht. Personen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise auf den Täter geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 bei den Ermittlern melden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Trickdieben, die meist ältere Personen im Bereich von Parkplätzen oder vor Bankfilialen ansprechen und um das Wechseln von Kleingeld bitten.

Kißlegg

Fußgänger an Überweg von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat ein 30 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße erlitten. Der Mann überquerte den dortigen Fußgängerüberweg. Eine 45-jährige Toyota-Fahrerin nahm den 30-Jährigen offenbar nicht wahr und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Der Fußgänger wurde dabei auf die Motorhaube aufgeladen, konnte sich aber abrollen und erlitt lediglich eine leichte Verletzung am Bein. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um die 45-Jährige, die unter Schock stand, kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam. Der Sachschaden am Toyota wird auf rund 2.000 Euro beziffert.

Leutkirch

Exhibitionist entblößt sich - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Ein Exhibitionist soll am Dienstag um die Mittagszeit im Bereich Schneegasse/Kaplaneigässle sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Eine 41-Jährige, die mit ihrem Schulkind unterwegs war, konnte den Mann dabei beobachten. Geistesgegenwärtig lenkte sie ihr Kind ab, sodass dieses die Tat nicht wahrnahm. Das Polizeirevier Leutkirch, das am Folgetag verständigt wurde, konnte anhand der Personenbeschreibung und weiteren Hinweisen einen 49 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln. Der Mann gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Leutkirch

Schneeglätte führt zu Unfällen

Zwei Autofahrerinnen sind am Mittwoch mit ihren Fahrzeugen von schneeglatten Straßen abgekommen. Gegen 7 Uhr kollidierte eine 37-jährige Audi-Fahrerin zwischen Unterzeil und Niederhofen mit einer Richtungstafel neben der Fahrbahn. Sie war in einer Linkskurve nach rechts von der glatten Fahrbahn abgekommen, verletzt wurde sie dabei nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von gut 1.000 Euro. Eine 19-Jährige war mit ihrem Peugeot kurz nach 7.30 Uhr in der Gebrazhofer Straße unterwegs. Ebenfalls in einer Linkskurve geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Zaun. Die 19-Jährige blieb unverletzt, der Sachschaden wird insgesamt auf rund 2.000 Euro beziffert.

Bad Wurzach

Reifen abgefahren - Frau prallt mit Fahrzeug gegen Baum

Nahezu vollständig abgefahren war mindestens ein Reifen am Jaguar einer 20-Jährigen, die am Mittwoch gegen 20 Uhr von der Landesstraße zwischen Baierz und Treherz abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Die Frau kam auf der winterglatten Straße nach links von der Fahrbahn ab, wo sie zunächst in einen Graben und in der Folge gegen einen Baum fuhr. Die 20-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife an dem Jaguar einen fast vollständig abgefahrenen Reifen fest. Die 20-Jährige sowie die Halterin des Fahrzeugs müssen nun jeweils mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Am Jaguar, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell