Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Über Sperrfläche überholt

Ein Bußgeld hat das Fahrverhalten eines 25 Jahre alten Autofahrers zur Folge, der es am Mittwochmittag auf der B 313 zwischen Inzigkofen und Sigmaringen eilig hatte. Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen haben den Mann dabei beobachtet, wie er in Richtung Sigmaringen über die Abbiegespur samt Sperrfläche überholte und stoppten ihn daraufhin. Nach einer Verkehrskontrolle, die für den Mann sicherlich zeitraubender war, als es eine ordnungsgemäße Fahrweise gewesen wäre, durfte der 25-Jährige seine Fahrt fortsetzen. Ein Bußgeldbescheid durch die zuständige Bußgeldbehörde folgt.

Herdwangen-Schönach / Pfullendorf

Autofahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Ein Rettungshubschrauber hat einen 62 Jahre alten Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße zwischen Aftholderberg und Pfullendorf in ein Krankenhaus geflogen. Der Renault-Fahrer kam kurz nach 11 Uhr in Richtung Aftholderberg aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stach mit seinem Pkw in einen Graben ein und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den kurzzeitig in seinem Wagen eingeklemmten Mann, er zog sich beim Unfall nach bisherigen Erkenntnissen schwerere Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße vollständig gesperrt. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache übernommen.

Pfullendorf

Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter zwischen Sonntagmorgen und Mittwochmittag auf einem Parkplatz in der Industriestraße Sachschaden verursacht und danach die Flucht ergriffen. Der Fahrzeuglenker streifte einen Mercedes Vito und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Beziffert wird der Sachschaden auf rund 5.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 auf dem Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Herbertingen

Fahrkartenautomat mit Böller aufgesprengt

Mit einem Böller haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Herbertingen aufgesprengt. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit davon aus, dass es sich um keinen handelsüblichen Böller gehandelt haben dürfte. Personen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung und auf die noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, ist noch unklar.

Ostrach

Deutlich zu schnell auf Landstraße unterwegs

Deutlich zu schnell waren zwei Autofahrer am Mittwochvormittag auf der L 194 zwischen Ostrach und Pfullendorf unterwegs. Beide erwartet nun eine Anzeige an die zuständige Bußgeldstelle. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau hatten auf der Landstraße kurzzeitig eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt und die Fahrerin eines Renault mit 123 km/h sowie den Fahrer ebenfalls eines Renault mit 124 km/h gemessen. Erlaubt gewesen wären maximal 100 km/h. Beide Verkehrsteilnehmer räumten den Verstoß ein und durften ihre Fahrt nach der Kontrolle fortsetzen.

