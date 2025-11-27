Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Neue Vizepräsidenten bei den Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Stuttgart/Konstanz/Ravensburg (ots)

Pressemitteilung des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg:

Stephan Behnke wird neuer Vizepräsident beim Polizeipräsidium Konstanz. Beim Polizeipräsidium Ravensburg wird Björn Maurer künftig die Aufgabe des Vizepräsidenten übernehmen.

"Baden-Württemberg ist und bleibt eines der sichersten Länder. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst der hervorragenden Polizeiarbeit. Deshalb ist es auch besonders wichtig, die Spitzenpositionen innerhalb der Polizei mit hochqualifiziertem Personal zu besetzen. Mit Stephan Behnke und Björn Maurer bekommen unsere Polizeipräsidien in Konstanz und Ravensburg zwei hervorragende Führungskräfte mit breitem Erfahrungsschatz. Beide haben in ihren bisherigen Stationen durch ihre Persönlichkeiten, ihre Weitsicht und ihr Engagement sowohl fachlich als auch menschlich auf ganzer Linie überzeugt. Für ihre neuen Aufgaben wünsche ich ihnen gutes Gelingen", so Innenstaatssekretär Thomas Blenke MdL anlässlich der Neubesetzungen.

Stephan Behnke und Björn Maurer werden neben der Funktion als stellvertretender Dienststellenleiter künftig auch die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes im jeweiligen Polizeipräsidium übernehmen. Als Vizepräsidenten sind sie in die wesentlichen Führungsprozesse der Polizeipräsidien eingebunden und übernehmen die Vertretung der jeweiligen Präsidiumsleitung.

-------------------------------------

Stephan Behnke, geboren am 28.07.1968

1987: Eintritt in den Polizeidienst

1995: Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst

2002: Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst

2002: Innenministerium Baden-Württemberg - Referent im Referat 33 - Personal und Organisationsmanagement

2003: Polizeidirektion Schwäbisch Hall - Leiter des Polizeireviers Crailsheim

2005: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg - Dozent für Führungs- und Einsatzwissenschaften

2008: Polizeidirektion Biberach - Leiter des Führungs- und Einsatzstabes

2014: Polizeipräsidium Ulm -Leiter des Führungs- und Lagezentrums

2016: Polizeipräsidium Ulm - Leiter des Polizeireviers Ulm-Mitte

2017: Polizeipräsidium Konstanz - Führungs- und Einsatzstab - Leiter des Stabsbereichs Einsatz

2022: Polizeipräsidium Konstanz - Leiter der Schutzpolizeidirektion

2025: Polizeipräsidium Konstanz - Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters des Führungs- und Einsatzstabes

-------------------------------------

Björn Maurer, geboren am 14.12.1977

1994: Eintritt in den Polizeidienst

2005: Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst

2012: Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst

2012: Polizeidirektion Ulm - stv. Leiter des Projektbüros Polizeistrukturreform

2014: Polizeipräsidium Ulm - Leiter des Referats Prävention

2015: Polizeipräsidium Ulm - Leiter des Polizeireviers Ulm-West

2016: Polizeipräsidium Konstanz - Leiter des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu

2017: Innenministerium Baden-Württemberg - Referent im Referat 32 - Kriminalitätsbekämpfung, Kriminalprävention und Jugendsachen

2023: Polizeipräsidium Ravensburg - Leiter der Schutzpolizeidirektion

2025: Polizeipräsidium Ravensburg - zusätzlich Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters des Führungs- und Einsatzstabes

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell