Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

(sud) Am Mittwoch, den 30.04.2025, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr, wurde ein grauer Seat Leon, der in der Straße "Am Sonnenberg" auf Höhe der Hausnummer 9 abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

