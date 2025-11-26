PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Planen an Parkplatz entsorgt - Polizei nimmt Hinweise entgegen

Mehrere große weiße Planen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen im Bereich der Hohenzollernstraße auf einem Parkplatz unerlaubt entsorgt. Mitarbeiter der Stadt wurden nun mit der Beseitigung des Mülls beauftragt. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07571/04-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

