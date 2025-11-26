PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen
Landkreis Sigmaringen (ots)
Sigmaringen
Planen an Parkplatz entsorgt - Polizei nimmt Hinweise entgegen
Mehrere große weiße Planen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen im Bereich der Hohenzollernstraße auf einem Parkplatz unerlaubt entsorgt. Mitarbeiter der Stadt wurden nun mit der Beseitigung des Mülls beauftragt. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07571/04-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen melden.
