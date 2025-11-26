Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 26.11.25

Meersburg/Uhldingen-Mühlhofen - Bodenseekreis (ots)

Tatverdächtigen nach Diebstählen aus Kirchen ermittelt

Nach mehreren Diebstählen aus Kirchen und Aufbrüchen von Opferstöcken im August und September diesen Jahres in Meersburg und Uhldingen-Mühlhofen ist es Ermittlern des Polizeipostens Meersburg gelungen, zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Der 36-jährige Mann aus dem westlichen Bodenseekreis steht im Verdacht, unter anderem Ende August (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6107102 vom 30.08.25) und Anfang September in die Kirche Mariä Heimsuchung in Meersburg sowie Mitte September in die Klosterkirche Birnau (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6121335 vom 19.09.25) eingedrungen zu sein und jeweils Opferstöcke aufgebrochen oder komplett entwendet zu haben. Hinweise von Zeugen hatten zu dem Mann geführt, in dessen Wohnung bei einer jüngst durchgeführten Durchsuchung mehrere mutmaßliche Einbruchswerkzeuge sowie weitere Beweismittel aufgefunden wurden. Ob der Tatverdächtige noch für weitere Straftaten in Betracht kommt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die noch nicht abgeschlossen sind. Der 36-Jährige, der bei der Polizei einschlägig bekannt ist, gelangt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen zur Anzeige.

