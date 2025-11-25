Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Glätte sorgt für Unfall mit hohem Sachschaden

Die winterlichen Straßenverhältnisse am Montagmorgen haben auf der Nollhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit großem Schaden geführt. Kurz vor 6.30 Uhr verlor ein 26 Jahre alter VW-Lenker auf dem Weg nach Sigmaringen die Kontrolle über seinen Wagen und prallte mit einem entgegenkommenden Seat zusammen, dessen Fahrerin in Richtung Nollhof unterwegs war. Während die 30-jährige Seat-Fahrerin unverletzt blieb, wurden der Unfallverursacher sowie seine Beifahrerin zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Der VW musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Wirtschaftlicher Totalschaden dürfte an einem VW entstanden sein, dessen Fahrerin am Montag gegen 7.30 Uhr auf der B32 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die 20 Jahre alte Frau fuhr im Bereich Käppeleswiesen von der L277 auf die Bundesstraße auf und nahm dabei einem Ford-Lenker die Vorfahrt, der in Richtung Nollhof unterwegs war. Bei der Kollision der Autos blieben die Fahrer zwar unverletzt, es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von gesamt rund 20.000 Euro an den beiden Fahrzeugen. Sie mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Wegen der Behinderung durch die Unfallfahrzeuge wurde der Verkehr für etwa drei Stunden durch die Polizei geregelt.

Hohentengen

Altreifen entsorgt

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem ein Unbekannter im Laufe der letzten Tage in einem Waldstück zwischen Fulgenstadt und Eichen eine größere Menge alter Fahrzeugreifen entsorgt hat. Insgesamt 17 Reifen zählte die gerufene Polizei, die vom Ortsvorsteher über den Vorfall informiert wurde. Personen, die Hinweise auf den Entsorger der Reifen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell