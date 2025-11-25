PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Adventsgastspiel des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am Mittwoch, 03.12.25, in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg

PP Ravensburg: Adventsgastspiel des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am Mittwoch, 03.12.25, in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg
  • Bild-Infos
  • Download

Ein Dokument

Ravensburg (ots)

Am Mittwoch, dem 03. Dezember 2025, um 18 Uhr gibt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg in der Evangelischen Stadtkirche in Ravensburg ein Advents-Gastspiel. Der Eintritt zu dem Benefizkonzert ist frei. Es werden Spenden zugunsten des Vereins Gemeinsam.Sicher e.V. im Landkreis Ravensburg erbeten, um damit Projekte der Kriminalprävention im Landkreis zu fördern.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Europas. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast. Mit unzähligen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musiker den "guten Ton der Polizei" ins In- und Ausland. Dirigiert wird das Orchester von seinem Chefdirigenten Prof. Stefan R. Halder.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Unbekannte brechen in Bauwagen ein In der vergangenen Woche sind bislang unbekannte Täter in einen Bauwagen sowie in einen Lämmerstall an der Kreisstraße bei Hinzistobel eingebrochen. Die Unbekannten brachen jeweils die Schlösser gewaltsam auf und stahlen eine Zange sowie eine Holzsäge. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen, die im Bereich des ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Krauchenwies Sachbeschädigung Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen die Scheibe einer Werkstatt in der Meßkircher Straße eingeschlagen. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Autofenster beschädigt und alkoholisiert Rad gefahren Gegen drei Männer, die im Verdacht stehen, am frühen Sonntagmorgen ein Autofenster beschädigt zu haben und teils alkoholisiert mit dem Rad gefahren zu sein, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen. Das Trio wurde kurz nach 0.30 Uhr dabei beobachtet, wie es in der Donaustraße an einem Pkw ein Seitenfenster einschlug und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren