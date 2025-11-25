PP Ravensburg: Adventsgastspiel des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am Mittwoch, 03.12.25, in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

Am Mittwoch, dem 03. Dezember 2025, um 18 Uhr gibt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg in der Evangelischen Stadtkirche in Ravensburg ein Advents-Gastspiel. Der Eintritt zu dem Benefizkonzert ist frei. Es werden Spenden zugunsten des Vereins Gemeinsam.Sicher e.V. im Landkreis Ravensburg erbeten, um damit Projekte der Kriminalprävention im Landkreis zu fördern.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Europas. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast. Mit unzähligen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musiker den "guten Ton der Polizei" ins In- und Ausland. Dirigiert wird das Orchester von seinem Chefdirigenten Prof. Stefan R. Halder.

