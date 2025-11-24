Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofenster beschädigt und alkoholisiert Rad gefahren

Gegen drei Männer, die im Verdacht stehen, am frühen Sonntagmorgen ein Autofenster beschädigt zu haben und teils alkoholisiert mit dem Rad gefahren zu sein, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen. Das Trio wurde kurz nach 0.30 Uhr dabei beobachtet, wie es in der Donaustraße an einem Pkw ein Seitenfenster einschlug und zerstörte. Außerdem soll es noch ein weiteres Fahrzeug beschädigt haben. Im Rahmen der Fahndung konnten die Männer kurz vor 1 Uhr von der Polizei festgestellt werden. Zwei von ihnen im Alter von 19 und 21 Jahren waren auf dem Rad unterwegs und zeigten teils deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Während beim 21-Jährigen der Vortest mit knapp über 2 Promille Atemalkohol zu Buche schlug, zeigte das Gerät beim 19-Jährigen rund 3,5 Promille an. Beide mussten daraufhin im Krankenhaus je eine Blutprobe abgeben und gelangen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige. Außerdem wird gegen alle drei wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Efrizweiler

Radfahrer im Ausnahmezustand

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein bislang unbekannter Radfahrer am Sonntagabend. Zeugen hatten die Polizei verständigt, nachdem der Unbekannte gegen 20.15 Uhr in der Klufterner Straße auf mehrere Fahrzeuge einschlug und einem Fahrer am Ohr gezogen sowie zwei weiteren Pkw-Lenkern durch die geöffneten Fahrerfenster ins Gesicht geschlagen haben soll. Außerdem soll er so fest mit der Faust gegen eines der Autofenster geschlagen haben, dass dieses zu Bruch ging. Der Tatverdächtige flüchtete beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen mit seinem Rad vom Tatort. Er wird als rund 180 cm groß und mit dunkelblonden Haaren und einer Brille beschrieben. Zur Tatzeit hatte er eine grüne Jacke an und führte einen Rucksack in Flecktarn-Muster mit sich. Personen, die von dem Unbekannten ebenfalls angegangen wurden oder Hinweise zu dessen Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kluftern

Pkw mutwillig beschädigt

Wohl mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter einen in der Markdorfer Straße abgestellten Pkw beschädigt. Im Zeitraum zwischen Samstagspätnachmittag und Sonntagmorgen ritzte der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand zwei Buchstaben und ein Symbol in ein Türblech der Fahrerseite und bewarf die Fahrerseite offenbar mit Eiern. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Markdorf

Trunkenheitsfahrt

Weil er ohne den erforderlichen Schutzhelm auf seinem Kleinkraftrad unterwegs war, zog ein 51-Jähriger am Sonntagmorgen im Stadtgebiet die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Im Rahmen der folgenden Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht unerheblich alkoholisiert war. Nachdem ein Vortest rund 1,8 Promille ergeben hatte, musste der 51-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe und an die Beamten auch seinen Führerschein abgeben. Der Zweiradlenker gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Markdorf

Körperverletzung

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Markdorf, nachdem ein 32-Jähriger angibt, am frühen Sonntagmorgen kurz vor 5 Uhr vor einem Club in der Riedheimer Straße geschlagen worden zu sein. Seinen Angaben zufolge sei der 32-Jährige von dem Unbekannten unvermittelt angegriffen und niedergeschlagen worden. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnten jedoch augenscheinlich keine Verletzungen festgestellt werden. Der Polizeiposten Markdorf bittet daher mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

