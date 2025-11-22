PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Zeugensuche nach zwei Verkehrsunfallfluchten in Friedrichshafen

Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 sucht Hinweise auf bislang unbekannte Verursacher von zwei Verkehrsunfällen in Friedrichshafen. Bereits am Donnerstagvormittag musste eine 42-jährige Autofahrerin feststellen, dass ihr Mini Cooper auf dem Parkplatz vor dem Parkhaus beim Krankenhaus in der Röntgenstraße angefahren wurde. Sie hatten ihren Mini gegen 07:30 Uhr auf dem Parkplatz geparkt und stellte bei ihrer Rückkehr gegen 13:00 Uhr Kratzer an der Frontstoßstange und einem dadurch entstandenen Schaden von ca. 600 Euro fest. Die zweite Unfallflucht ereignete sich am Freitagnachmittag im Parkhaus Altstadt in der Eckenerstraße. Hier stellte ein 62-jähriger Autofahrer seinen Hyundai um 15:45 Uhr ab. Als er um 17:30 Uhr zu seinem Auto zurück kam, fand er eine Notiz eines unbekannten Zeugen an seinem Auto. Der Zeuge notierte, dass ein Peugeot beim Ausparken den Hyundai des Geschädigten touchierte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Hyundai ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen der Unfälle sich bei der Polizei, Telefon 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Autolack mutwillig zerkratzt

Wie erst nachträglich beim Polizeirevier Friedrichshafen angezeigt wurde, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Montag, 03.11.2025 bis Dienstag, 04.11.2025, 11:40 Uhr den Lack an einem parkend abgestellten Tesla. Die 55-jährige Geschädigte parkte ihren Tesla in der Ailinger Straße, Höhe Nr. 109, beim Parkplatz des Bodenseecenters. Der Täter nutzte einen nicht näher bekannten spitzen Gegenstand um den Lack des Tesla an mehrere Fahrzeugseiten zu beschädigen. Der Täter verursachte einen vorab geschätzten Schaden von 2 000 Euro am Tesla. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 erbittet Hinweise zur Tat und zum Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 10:12

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Isny Pkw schleudert gegen Baum und zerstört Straßenlaterne Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr kam es in Isny, auf der Kemptener Straße, Höhe Wilhelm-Nagel-Weg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 33-jährige Fahrer eines Peugeot 107 kam mutmaßlich aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse und daran nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen. Der in Richtung Kempten fahrende Peugeot ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:30

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Bodenseekreis Schnee und Glätte sorgen für Unfälle Mehreren Autofahrerinnen und Autofahrern ist die winterliche Witterung in Verbindung mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit am Donnerstag zum Verhängnis geworden. Eine PKW-Lenkerin landete gegen 12.45 Uhr in Meckenbeuren im Graben, als sie nicht zuletzt aufgrund fehlender Winterreifen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die Fahrerin ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Seniorin prallt beim Ausweichen gegen Fahrzeug - Polizei sucht Geschädigten Beim Ausweichen eines entgegenkommenden Müllwagens hat eine 74-Jährige mit ihrem Citroen am Donnerstag gegen 8.20 Uhr in der Tettnanger Straße einen geparkten Pkw gestreift. Da die Seniorin ihre Fahrt zunächst fortsetzte und erst gut eine halbe Stunde später zum Unfallort zurückkehrte, war der Wagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren