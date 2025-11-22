Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Isny

Pkw schleudert gegen Baum und zerstört Straßenlaterne

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr kam es in Isny, auf der Kemptener Straße, Höhe Wilhelm-Nagel-Weg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 33-jährige Fahrer eines Peugeot 107 kam mutmaßlich aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse und daran nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen. Der in Richtung Kempten fahrende Peugeot schleuderte in der Folge unkontrolliert über die Fahrbahn, auch über den angrenzenden Radweg, kollidierte mit einer Straßenlaterne, rutschte einen Abhang hinunter und prallte schlussendlich an einen Baum, wo er stark deformiert zum Unfallendstand kam. Der Fahrer, wie auch sein 29-jähriger Beifahrer mussten durch die alarmierten Rettungskräfte mit schweren Verletzungen aus dem Pkw geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 2 500 Euro. Der Flurschaden, sowie der Schaden an der zerstörten Straßenlaterne dürften ca. 1 500 Euro betragen.

Leutkirch im Allgäu

Fehler beim Überholen und Fehler beim Abbiegen führen zu Verkehrsunfall

Am Freitagmittag, gegen 12:40 Uhr ereignete sich auf der L319 ein Verkehrsunfall beim Überholen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 40-jährige Frau mit ihrer Mercedes-Benz C-Klasse von Zollhaus in Richtung Herlatzhofen. Auf dieser Strecke soll sie mehrere Autos überholt haben, als ein 60-jähriger Lenker eines Hyundai Tucson auf Höhe der Haslerhöhe beim Überholt-Werden links abbog. Durch die Kollision wurde die C-Klasse von der Fahrbahn abgewiesen und blieb in einem angrenzenden Feld stehen. Die beiden Fahrer verletzten sich durch den Unfall, nach dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme, nicht. An der C-Klasse entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8 000 Euro, am Hyundai von geschätzten 3 000 Euro. Für beide Fahrzeuge mussten Abschleppunternehmen vor Ort kommen und die nicht mehr fahrfähigen und nicht mehr verkehrstüchtigen Autos abschleppen.

Ravensburg

Zeugensuche nach zwei Verkehrsunfallfluchten in Ravensburg

Wie nachträglich eine 55-jährige Geschädigte bei der Polizei anzeigte, wurde ihr VW Passat am Mittwochnachmittag zwischen 14:00 - 16:00 Uhr in der Mittelöschstraße angefahren und beschädigt. Die Geschädigte parkte ihr Auto im besagten Zeitraum vor einer Bäckerei als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker das linke Heck des Passats streifte, dadurch einen Schaden von ca. 1 150 Euro verursachte und anschließend unerlaubt und bislang unerkannt die Unfallstelle verließ. Die zweite Unfallflucht ereignet sich am Freitagabend in der Zeit von 18:00 - 22:40 Uhr. In diesem Zeitraum hatte ein 24-jähriger Geschädigter seinen VW Passat in der Friedhofstraße in Ravensburg am Fahrbahnrand parkend abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte das Heck des Passats und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An diesem Passat entstand durch den Unfall Sachschaden von geschätzten 1 500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 erbittet Hinweise zu den Verursachern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell