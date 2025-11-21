Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht

Sachschaden von rund 4.000 Euro hat ein Unbekannter am Donnerstagmorgen in der Karlstraße an einem geparkten Opel hinterlassen und anschließend Unfallflucht begangen. Zwischen 8.30 Uhr und 9.15 Uhr touchierte der noch unbekannte Unfallverursacher das Heck des geparkten Opel. Weil sich der Verursacher nicht um die Regulierung des entstandenen Sachschadens kümmerte, hat das Polizeirevier Sigmaringen nun Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zum Unfall und dem unbekannten Verursacher machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Platzverweis erteilt

Nach einem Streit zwischen zwei Personen vor einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "In der Au" hat ein 36-Jähriger einen Platzverweis erhalten. Die beiden Männer sorgten am Donnerstagabend mit ihrem ausufernden Streit für Aufsehen, bis ein Zeuge die beiden Beteiligten trennte. Als der 36-Jährige, der sich zwischenzeitlich entfernt hatte, später wieder auf das Gelände des Lebensmitteldiscounters zurückkehrte, erteilten die zwischenzeitlich verständigten Einsatzkräfte dem Uneinsichtigen einen Platzverweis.

Stetten am kalten Markt

Nach Unfall mit Leichtverletzter - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem sich am Donnerstagmorgen in der Storzinger Straße eine 60-Jährige leichte Verletzungen zugezogen hat, sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der 30 Jahre alte Fahrer eines Kleinlasters beim Überqueren der Kreuzung Storzinger Straße aus Richtung Albstraße kommend die Seat-Fahrerin und prallte in deren Wagen. Die 60-Jährige wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren tausend Euro, er musste abgeschleppt werden. Am Kleinlaster dürfte sich der entstandene Sachschaden auf rund 5.000 Euro belaufen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die örtliche Feuerwehr aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen am Unfallort im Einsatz. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet unabhängige Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf / Aach-Linz

In Bankfiliale und Vereinsräumlichkeiten eingebrochen

In eine Bankfiliale am St. Martinsplatz sowie in die im gleichen Gebäude befindlichen Vereinsräumlichkeiten sind in den vergangenen Tagen Unbekannte eingebrochen. Die Täter zerstörten Fenster an dem Gebäude und verschafften sich so Zutritt zu diesem. Im Innern brachen die Täter mehrere Türen auf, ob sie bei ihrer Tat Beute machten oder unverrichteter Dinge flüchteten, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und prüft in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei mögliche Zusammenhänge zum versuchten Automatenaufbruch in einer weiteren Bankfiliale in Aach-Linz in der Nacht auf Montag (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6161148). In beiden Fällen sucht die Polizei unter Tel. 07552/2016-0 Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können.

