Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 21.11.2025

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Kriminalpolizei ermittelt mutmaßliche Brandstifter

Nach dem Brand eines Schuppens am Mittwoch (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6162160) hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen zwei 13-Jährige ermittelt, die im Verdacht stehen, zur Entstehung des Brandes beigetragen zu haben. Die Ermittler kamen den beiden Buben auf die Spur, weil einer der beiden wegen einer jüngst begangenen Sachbeschädigung auf dem Gelände bei der Polizei aktenkundig war. Die Kriminalbeamten stellten in Bezug auf den Brand entsprechende Beweismittel bei den Kindern sicher. Wie genau es zur Entzündung des Schuppens kam, sollen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei klären, die andauern. Durch das Löschwasser wurde zudem kontaminiertes Material von dem Betriebsgelände ins Erdreich gespült, weshalb das Amt für Wasser und Bodenschutz weitere Maßnahmen ergreifen musste.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell