Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Frau von unbekanntem Gast an den Haaren gezogen

Am späten Samstagabend, gegen 23:50 Uhr, zog ein bislang unbekannter Gast, in einer Gaststätte am Gut-Betha-Platz, eine 54-jährige Geschädigte derart an den Haaren, dass sie zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Anschließend verließ der Tatverdächtige die Örtlichkeit unerkannt. Der Tatverdächtige soll ca. 50 Jahre alt sein, 190 cm groß, graue Haare und einen blauen Parka getragen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

