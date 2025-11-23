PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg
Ravensburg (ots)
Bad Waldsee
Frau von unbekanntem Gast an den Haaren gezogen
Am späten Samstagabend, gegen 23:50 Uhr, zog ein bislang unbekannter Gast, in einer Gaststätte am Gut-Betha-Platz, eine 54-jährige Geschädigte derart an den Haaren, dass sie zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Anschließend verließ der Tatverdächtige die Örtlichkeit unerkannt. Der Tatverdächtige soll ca. 50 Jahre alt sein, 190 cm groß, graue Haare und einen blauen Parka getragen haben.
