POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch

BMW nach Zusammenstoß geflüchtet

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit Dienstagmorgen wegen des Verdachts der Unfallflucht gegen einen noch unbekannten Pkw-Lenker. Kurz vor 7.30 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem BWM M2 auf der B 28 in Richtung Tübingen. Aufgrund einer Baustelle werden dort die beiden Fahrspuren zu einer Fahrbahn zusammengeführt. Ein bislang unbekannter BMW 420 überholte in der Folge den 25-Jährigen und scherte anschließend so knapp nach rechts ein, dass der 25-Jährige trotz Durchführung einer Vollbremsung dem Unbekannten auf das Heck auffuhr. Dieser setzte seine Fahrt fort und beachtete die Versuche des Geschädigten, ihn zum Anhalten zu bewegen, nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Gartenschuppen eingebrochen

In einen Gartenschuppen beim Gräbleswiesenweg in Stetten ist ein Unbekannter eingebrochen. Der Täter öffnete zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, gewaltsam die Schuppentür und durchsuchte das Innere nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. (gj)

Tübingen (TÜ): Brand nach Frontalkollision

Zu einer mehrstündigen Vollsperrung der B 27 hat ein Verkehrsunfall mit Verletzten am Dienstagvormittag geführt. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 82 Jahre alter Mann mit einem Mercedes gegen 11.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes beim Kelterweg geriet er mit seinem Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur, worauf es zur frontalen Kollision mit dem in Richtung Hechingen fahrenden BMW einer 22-Jährigen kam. Der BMW drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse und blieb auf der Fahrbahn stehen. Der Mercedes hingegen kam nach links von der Bundesstraße ab und stieß gegen die dortige Lärmschutzwand. Das Fahrzeug fing daraufhin Feuer, das auch auf die Schutzwand übergriff. Der Senior war noch vor dem Brandausbruch von Ersthelfern aus dem Auto gerettet worden. Er wurde mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die 22-Jährige erlitt wie bislang bekannt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus. Der Schaden an den beiden Autos, die abgeschleppt wurden, dürfte sich insgesamt auf circa 20.000 Euro belaufen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten, die auch ins Erdreich gelangt waren, mussten die Fahrbahn aufwändig gereinigt und die betroffene Erde abgebaggert werden. Zur Unfallstelle waren neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auch die Straßenmeisterei sowie das Umweltamt ausgerückt. Die im Zuge des Verkehrsunfalls notwendige Vollsperrung der B 27 konnte gegen 15.20 Uhr aufgehoben werden. (mr)

