PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen
Ravensburg (ots)
Bad Saulgau
Mit Pfefferspray um sich gesprüht
Aus bislang unbekannter Ursache gerieten in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 04:40 Uhr, zwei Personengruppen vor einer Gaststätte in der Martin-Staud-Straße aneinander. Als der Streit zwischen den Gruppen eskaliert sprühte ein 23-jähriger Tatverdächtiger mit Pfefferspray um sich und verletze hierbei den 26-jährigen Geschädigten. Der Geschädigte sowie weitere Personen aus den beiden Gruppen erlitten durch den Einsatz des Pfefferspray leichte Reizungen und Rötungen der Bindehäute. Nachdem sie von herbeigerufenen Rettungskräften erstversorgt wurden verließen alle die Örtlichkeit. Der Pfefferspray des Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt. Des Weiteren erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.
