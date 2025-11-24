PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen die Scheibe einer Werkstatt in der Meßkircher Straße eingeschlagen. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Krauchenwies

Handbremse nicht angezogen - Auto rollt weg

Mutmaßlich, weil er nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, hat sich am Sonntagnachmittag ein geparkter Mercedes in der Straße "An der Lehr" selbständig gemacht. Da offenbar weder die Handbremse angezogen noch ein Gang eingelegt war, rollte das geparkte Fahrzeug gegen 15 Uhr beim Friedhof die Straße rückwärts hinab und über ein Gebüsch und ein Geländer am Fußgängerüberweg, ehe es an einem weiteren Abhang zum Stillstand kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro an Pkw und Geländer. Das Fahrzeug musste mittels Kran von einem Abschlepper geborgen werden.

Bingen

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag einen am Sportplatz in der Römerstraße geparkten BMW angefahren und beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt entsprechend und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Martin-Staud-Straße geparkten Renault angefahren und danach Unfallflucht begangen. Das Fahrzeug war rechtsseitig einer Gaststätte geparkt und wurde im Frontbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Illmensee

Alkoholbedingt ausfällig geworden

Offenbar den Alkohol nicht vertragen hat ein 35-Jähriger, der am späten Samstagabend in einer Gaststätte in der Hauptstraße auf- und ausfällig wurde. Der Mann beschädigte zunächst eine vor der Lokalität angebrachte Speisekarte. Im Anschluss weigerte er sich zunächst, der Aufforderung des Inhabers zum Verlassen der Gaststätte Folge zu leisten. Später kehrte er erneut in den Gastraum zurück und schlug einem Gast mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Gegen den 35-Jährigen, der mit einem Atemalkoholgehalt von rund 2,7 Promille deutlich alkoholisiert war, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Autofenster beschädigt und alkoholisiert Rad gefahren Gegen drei Männer, die im Verdacht stehen, am frühen Sonntagmorgen ein Autofenster beschädigt zu haben und teils alkoholisiert mit dem Rad gefahren zu sein, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen. Das Trio wurde kurz nach 0.30 Uhr dabei beobachtet, wie es in der Donaustraße an einem Pkw ein Seitenfenster einschlug und ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:02

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Bad Saulgau Mit Pfefferspray um sich gesprüht Aus bislang unbekannter Ursache gerieten in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 04:40 Uhr, zwei Personengruppen vor einer Gaststätte in der Martin-Staud-Straße aneinander. Als der Streit zwischen den Gruppen eskaliert sprühte ein 23-jähriger Tatverdächtiger mit Pfefferspray um sich und verletze hierbei den 26-jährigen Geschädigten. Der ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 09:01

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Bad Waldsee Frau von unbekanntem Gast an den Haaren gezogen Am späten Samstagabend, gegen 23:50 Uhr, zog ein bislang unbekannter Gast, in einer Gaststätte am Gut-Betha-Platz, eine 54-jährige Geschädigte derart an den Haaren, dass sie zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Anschließend verließ der Tatverdächtige die Örtlichkeit unerkannt. Der Tatverdächtige soll ca. 50 Jahre alt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren