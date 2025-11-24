Polizeipräsidium Ravensburg

Krauchenwies

Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen die Scheibe einer Werkstatt in der Meßkircher Straße eingeschlagen. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Krauchenwies

Handbremse nicht angezogen - Auto rollt weg

Mutmaßlich, weil er nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, hat sich am Sonntagnachmittag ein geparkter Mercedes in der Straße "An der Lehr" selbständig gemacht. Da offenbar weder die Handbremse angezogen noch ein Gang eingelegt war, rollte das geparkte Fahrzeug gegen 15 Uhr beim Friedhof die Straße rückwärts hinab und über ein Gebüsch und ein Geländer am Fußgängerüberweg, ehe es an einem weiteren Abhang zum Stillstand kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro an Pkw und Geländer. Das Fahrzeug musste mittels Kran von einem Abschlepper geborgen werden.

Bingen

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag einen am Sportplatz in der Römerstraße geparkten BMW angefahren und beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt entsprechend und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Martin-Staud-Straße geparkten Renault angefahren und danach Unfallflucht begangen. Das Fahrzeug war rechtsseitig einer Gaststätte geparkt und wurde im Frontbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Illmensee

Alkoholbedingt ausfällig geworden

Offenbar den Alkohol nicht vertragen hat ein 35-Jähriger, der am späten Samstagabend in einer Gaststätte in der Hauptstraße auf- und ausfällig wurde. Der Mann beschädigte zunächst eine vor der Lokalität angebrachte Speisekarte. Im Anschluss weigerte er sich zunächst, der Aufforderung des Inhabers zum Verlassen der Gaststätte Folge zu leisten. Später kehrte er erneut in den Gastraum zurück und schlug einem Gast mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Gegen den 35-Jährigen, der mit einem Atemalkoholgehalt von rund 2,7 Promille deutlich alkoholisiert war, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Körperverletzung.

