Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Defekter Bus führt zu Behinderungen

Schifferstadt (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Montagmittag gegen 13:15 Uhr in der Speyerer Straße/Herzog-Otto-Straße (in Höhe des dortigen Kreisverkehrs). Aufgrund eines technischen Defektes war dort ein Linienbus nicht mehr fahrbereit und blockierte für circa eine Stunde die Fahrspur in Richtung Schifferstadt. Bis zum Abschleppen des Busses musste der Verkehr an der Örtlichkeit durch die Polizei geregelt werden.

