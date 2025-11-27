Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Lkw-Fahrer fährt Spiegel ab und flüchtet

Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker hat am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf der B 31 vor dem Riedleparktunnel in Fahrtrichtung Überlingen rund 3.000 Euro Sachschaden an einem Pkw verursacht und im Anschluss das Weite gesucht. Als der Unbekannte mit seinem Lastkraftwagen verkehrsbedingt an der Ampel vor dem Tunnel zum Stehen kam, ordnete sich ein 47-jähriger Pkw-Lenker rechts daneben ein, um von der B 31 abzufahren. Da der Lkw teilweise auf den Verzögerungsstreifen ragte, konnte der Citroen-Fahrer nicht abbiegen und hielt an. Als der Unbekannte mit seinem Lkw losfuhr, schwenkte der Auflieger aus, zerkratzte die Seite des Citroen und riss den Außenspiegel ab. Der ausländische Sattelauflieger mit der Aufschrift "KRAVAG" und dem möglichen Teilkennzeichen WOT wird nun von der Polizei gesucht. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum gesuchten Lkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Schlägerei vor Lebensmittelgeschäft

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf dem Bahnhofplatz. Bereits im Inneren eines angrenzenden Supermarktes kam es zu einem verbalen Schlagabtausch, der sich dann auf die Straße verlagerte. Wechselseitig schlugen der 62-Jährige und der 28-Jährige unter anderem mit einem Regenschirm aufeinander ein. Hintergrund der Schlägerei waren vorausgegangene Beleidigungen. Das Duo gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Tettnang

Auffahrunfall an Ampel

Eine leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in der Lindauer Straße gefordert. Da die dortige Ampel orange zeigte, musste eine 65-Jährige mit ihrem Audi anhalten. Ein 51-jähriger nachfolgender Linienbusfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der Frau in Folge dessen auf ihr Fahrzeug auf. Die 8-jährige Mitfahrerin der Seniorin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Heiligenberg

Kamera zeichnet Einbruch in Dorfladen auf

In einen Lebensmittelladen in der Fürstenbergstraße sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2 Uhr bislang unbekannte Täter eingebrochen. Wie sie sich Zugang zum Gebäude verschafft haben und was im Geschäft gestohlen wurde, ist durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei geht zum jetzigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass zwei Täter beteiligt waren: Einer schlug offenbar mit einem Stein die Scheibe der Eingangstüre ein und ein anderer Täter betrat einige Zeit später den Laden, um hauptsächlich Alkoholika und Zigaretten zu stehlen. Das Diebesgut wird auf einen Gesamtwert von 200 Euro geschätzt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Salem bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Seniorin betrunken unterwegs - Führerschein beschlagnahmt

Deutlich alkoholisiert war eine 79-jährige Pkw-Lenkerin, die am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr in der Bahnhofstraße von Beamten des Polizeireviers Überlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nachdem die Polizisten beim Hinterherfahren auf die unsichere Fahrweise der Seniorin aufmerksam geworden waren, zeigte der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ein Ergebnis von knapp 1,5 Promille. Die Frau musste noch an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben und die Beamten ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

