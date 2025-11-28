PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Unfallflucht

Auf einem Parkplatz nahe des Busbahnhofs hat am Donnerstagnachmittag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Linienbus erheblich beschädigt und Unfallflucht begangen. Der Unbekannte geriet beim Rangieren oder Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug offenbar gegen die Eingangstüre des Busses und beschädigte unter anderem das Glas der Türe vollständig. Ohne sich um den Sachschaden von mehreren tausend Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend davon. Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheint es wahrscheinlich, dass der Unbekannte mit einem Transporter mit Anhängekupplung unterwegs war. Personen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

