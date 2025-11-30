PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zwei Mal Angriff mit Pfefferspray - Zeugen gesucht

Gestern Abend kam es im Stadtgebiet Sigmaringen zu zwei Fällen, bei denen Personen mittels Pfefferspray angegriffen wurden. Zunächst wurde gegen 22:15 Uhr einer 26 Jahre alten Frau beim Parkhaus Prinzengarten aus einer Gruppe von drei Personen heraus Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Sie wurde hierdurch verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen 01:00 Uhr wurde auf dem Kiesparkplatz in der Straße In der Au einem 27-Jährigen mit Pfefferspray ebenfalls ins Gesicht gesprüht. Auch er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Personengruppe im ersten Fall liegt eine Beschreibung vor. Es soll sich um drei junge Männer mit schwarzer Kleidung gehandelt haben. Sie sollen 170 bis 180 cm groß sein, wobei der Größte der Täter gewesen sein soll. Aus dem zweiten Fall ist lediglich bekannt, dass der Täter vermutlich arabisch gesprochen haben soll. Personen die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/704-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

