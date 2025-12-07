Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwer- und ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Zollstraße wurde am Samstag, gegen 15.50 Uhr, ein 85-jähriger Mann schwer und 23-jähriger Mann leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr der Senior die Zollstraße mit einem Opel Corsa aus Richtung Norden in Fahrtrichtung Süden. Beim Passieren der Lippestraße kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem BMW des 23-Jährigen. Der junge Mann befuhr die Zollstraße entgegengesetzt in Fahrtrichtung Norden und beabsichtigte an der Kreuzung Lippestraße nach links in Richtung Westen abzubiegen. Beide Autofahrer wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der 23-Jährige nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte, verbleibt der 85-Jährige stationär. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich bis 17.50 Uhr nahezu vollständig gesperrt werden. Lediglich das Abbiegen von der Lippestraße nach rechts in Fahrtrichtung Norden war möglich. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40000 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell