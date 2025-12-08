Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Herringen (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Freitag, 5. Dezember, in der Zeit zwischen 5 Uhr und 14.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kissinger Weg ein. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Entwendet wurde ein Parfüm.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell