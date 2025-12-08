PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Herringen (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Freitag, 5. Dezember, in der Zeit zwischen 5 Uhr und 14.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kissinger Weg ein. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Entwendet wurde ein Parfüm.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 09:37

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 1. bis zum 7. Dezember 2025

    Hamm (ots) - In der Woche vom 1. bis zum 7. Dezember gab es im Stadtgebiet fünf vollendete Einbruchsdelikte und fünf Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 07.12.2025 – 17:16

    POL-HAM: Ein Schwer- und ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

    Hamm-Uentrop (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Zollstraße wurde am Samstag, gegen 15.50 Uhr, ein 85-jähriger Mann schwer und 23-jähriger Mann leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr der Senior die Zollstraße mit einem Opel Corsa aus Richtung Norden in Fahrtrichtung Süden. Beim Passieren der Lippestraße kam es im ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:42

    POL-HAM: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter bestehlen Seniorin

    Hamm-Heessen (ots) - Zwei Unbekannte haben sich am Donnerstag, 4. Dezember, als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Gegen 15.35 Uhr klingelten sie an der Wohnungstür der 78-Jährigen in der Heessener Dorfstraße und stellten sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Einer der Männer gab an, dass es einen Rohrbruch in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren