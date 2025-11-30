PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit 2 Schwerverletzten

Höxter (ots)

Am Samstag, den 29.11.25, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Höxteraner mit seinem Skoda die B64 aus Richtung Godelheim, in Richtung Höxter. Kurz nach einem Bahnübergang kam ihm in einer leichten Linkskurve ein 43-jähriger Höxteraner in einem Renault in seinem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der 24-jährige nach links auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Der 43-jährige hatte offenbar den gleichen Gedanken und fuhr zurück in seinen ursprünglichen Fahrstreifen. Dort kollidierten beide Pkw frontal. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 43-jährige Renaultfahrer und die 27-jährige Beifahrerin im Skoda schwer und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Pkw entstand ein Totalschaden. Die B64 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 17:30 Uhr gesperrt. (MS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

