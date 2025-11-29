PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Toter am Weserufer gefunden - Ermittlungen zur Identität dauern an

Beverungen-Wehrden (ots)

Am Samstag, 29.11.2025, wurde gegen 15:00 Uhr im Beverunger Ortsteil Wehrden durch Ruderer eine leblose männliche Person im Bereich des Weserufers gesichtet.

Die unverzüglich alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten nur noch den Tod der aufgefundenen Person feststellen.

Ob es sich bei dem Toten um einen seit mehreren Tagen vermissten 80-jährigen Wehrdener handelt, kann derzeit seitens der Polizei nicht bestätigt werden.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit ist davon auszugehen, dass erst in den nächsten Tagen Gewissheit über die Identität des Toten und die Todesumstände besteht. (DL)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Dominik.Loehr@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

