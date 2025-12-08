PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in der Neptunstraße

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich am Freitag, 5. Dezember, zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr, unbefugten Zutritt zu einer Wohnung in der Neptunstraße. Er hebelte die Wohnungseingangstür gewaltsam auf und durchwühlte diverse Schränke in der Wohnung. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:35

    POL-HAM: Vorsicht vor falschen Stadtwerke-Mitarbeitern!

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Freitag, 5. Dezember, hat sich ein Unbekannter als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und eine Frau in ihrer Wohnung bestohlen. Gegen 15.30 Uhr klingelte er an der Wohnungstür der 78-Jährigen in der Tondernstraße und gab vor, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein. Hierzu zeigte er einen vermeintlichen Stadtwerke-Ausweis vor. Bereits am Vortag hatte der Mann die Wohnung der Frau aufgesucht. ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:31

    POL-HAM: BMW beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Freitag, dem 5. Dezember gegen 23.20 Uhr einen BMW auf der Straße "Holteneck" und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der 46-jährige BMW-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf dem Holteneck in westlicher Richtung unterwegs, als ihm ein dunkler SUV entgegenkam. Aufgrund der schmalen Fahrbahnverhältnisse fuhr er mit seinem Wagen an den ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:30

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Hamm-Herringen (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Freitag, 5. Dezember, in der Zeit zwischen 5 Uhr und 14.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kissinger Weg ein. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Entwendet wurde ein Parfüm. Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren