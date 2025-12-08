Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in der Neptunstraße

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich am Freitag, 5. Dezember, zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr, unbefugten Zutritt zu einer Wohnung in der Neptunstraße. Er hebelte die Wohnungseingangstür gewaltsam auf und durchwühlte diverse Schränke in der Wohnung. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

