Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Münsterstraße

Hamm-Mitte (ots)

Infolge eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 5. Dezember, auf der Münsterstraße kamen drei Personen mit Verletzungen in Hammer Krankenhäuser.

Gegen 11.10 Uhr befuhr ein 28-jähriger VW-Fahrer gemeinsam mit einem einjährigen Kind die Münsterstraße in nördlicher Richtung. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Opel einer 64-jährigen Hammerin, die ihm entgegenkam.

Durch die Kollision wurde der Opel der Frau gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Land Rover geschleudert. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl der Opel als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der 28-Jährige erlitt leichte und die 64-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das sich im VW befindliche einjährige Kind wurde durch die Mutter in die Kinderklinik gebracht. (ds)

