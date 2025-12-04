PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251204.2 Heide: Eigentümer eines Damenrades gesucht

Heide (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 02. November 2025, kontrollierten Polizeibeamte in Heide einen 28-jährigen Mann, der ein gestohlenes Fahrrad mit sich führte. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Fahrrades.

Um 01:25 Uhr trafen die Einsatzkräfte in der Großen Westerstraße auf den 28-jährigen Deutschen. Er schob ein lilafarbenes Damenrad der Marke Grecos. Er und seine 34-jährige Begleiterin waren bereits gegen 22:30 Uhr polizeilich aufgefallen, als sie in einem Zug randalierten. Zu diesem Zeitpunkt verfügten beide noch nicht über ein Fahrrad. Auf Nachfrage zur Herkunft des Rades geriet der Mann zunächst in Widersprüche, gab dann aber an, das Fahrrad in der Großen Westerstraße entwendet zu haben.

Die Polizei Heide leitete von Amts wegen ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Bis heute identifizierten die Ermittler keinen Eigentümer des Fahrrades. Wer ein lilafarbenes Damenrad der Marke Grecos vermisst, meldet sich bitte beim Sachgebiet 2 der Kriminalpolizei Heide unter der Telefonnummer 0481 940.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

