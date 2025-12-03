Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251203.2 Itzehoe: Mögliche Böllerexplosion führt zu Schaden an geparktem Auto

Itzehoe (ots)

Am Dienstagabend kam es in Itzehoe zu einem Brandgeschehen, bei dem ein geparkter PKW einer 28-jährigen Frau leichte Schäden nahm. Anwohner löschten die Flammen und informierten die Polizei. Die Kriminalpolizei Itzehoe prüft nun einen möglichen Zusammenhang mit einem gezündeten Böller und sucht weitere Zeugen.

Gegen 20.20 Uhr hörten Anwohner in der Potthofstraße einen lauten Knall und entdeckten anschließend einen brennenden Müllhaufen. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich der Haufen mutmaßlich durch einen explodierenden Böller. Während Anwohner Wasser holten, bemerkten sie, dass ein in der Nähe abgestellter BMW einer 28-jährigen Itzehoerin an der rechten Fahrzeugseite ebenfalls leicht brannte. Eine Alu-Abdeckung, mit der der Wagen abgedeckt war, fing offenbar Feuer und verursachte einen leichten Brandschaden im vorderen Bereich des Fahrzeugs. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 3000 Euro.

Ein 33-jähriger Anwohner löschte die kleinen Flammen am Fahrzeug, anschließend erstickten die Anwohner auch den Brand des Müllhaufens. Eine Zeugin gab an, unmittelbar nach der Explosion zwei dunkel gekleidete Personen weglaufen gesehen zu haben. Ob diese mit einer möglichen Brandlegung im Zusammenhang stehen, ist unklar.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und nimmt Hinweise unter 04821 6020 entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell