Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251128.2 Erfde: Alkoholisierter Audi-Fahrer in Erfde kontrolliert

Erfde (ots)

Am späten Donnerstagabend kontrollierten Einsatzkräfte in Erfde einen Autofahrer, nachdem eine Zeugin zuvor seine unsichere Fahrweise gemeldet hatte. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 23:30 Uhr informierte eine Verkehrsteilnehmerin die Polizei, weil ihr auf der Strecke zwischen Ostrohe und Erfde ein grauer Audi aufgefallen war, dessen Fahrer in auffallend unsicherer Weise unterwegs war. Eine Polizeistreife begab sich sofort zum gemeldeten Bereich und traf das Fahrzeug kurz darauf in der Landstraße in Erfde an, wo sie eine Verkehrskontrolle durchführten.

Der Fahrer war ein 22-jähriger Deutscher aus dem Kreis Nordfriesland. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Daraufhin beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein und veranlassten eine Blutprobe. Das Polizeirevier Heide ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell