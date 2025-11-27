Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251127.1 Pinneberg: Schussabgabe in Vereinsgaststätte - 44-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Pinneberg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

In der vergangenen Nacht kam es in der Pinneberger Innenstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt in einer Vereinsgaststätte. Eine bislang unbekannte Person schoss auf einen 44-jährigen Mann, der eine lebensgefährliche Verletzung erlitt. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe und die Kriminalpolizei Itzehoe führen die Ermittlungen.

Um 23:23 Uhr ging ein Notruf aus der Straße Dingstätte ein. Der Anrufer meldete eine verletzte Person in einer Vereinsgaststätte. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes trafen kurz darauf ein. Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen hat eine bislang unbekannte Person auf einen 44-jährigen türkischen Staatsangehörigen mit einer Schusswaffe geschossen. Der Täter flüchtete. Der Mann aus dem Kreis Pinneberg kam mit einer lebensgefährlichen Verletzung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe und das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 04821 6020 zu melden.

Im Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt kam es im weiteren Verlauf der Nacht zu einem Polizeieinsatz an einem Krankenhaus, da sich dort diverse Angehörige versammelten und zum Verletzten wollten. Durchweg vor Ort eingesetzte Polizeikräfte konnten dies verhindern.

Über den Inhalt dieser Pressemitteilung hinaus werden derzeit keine weiteren Informationen bekanntgegeben.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Anna Rossol, Polizeidirektion Itzehoe

